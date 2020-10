Standort temporär geändert – Das nächste WEF findet 2021 auf dem Bürgenstock statt Das Weltwirtschaftsforum findet 2021 nicht mehr im Januar und nicht mehr in Davos statt. Aktuell ist das Forum vom 18. bis 21. Mai auf dem Bürgenstock geplant. UPDATE FOLGT

Das Jahrestreffen auf dem Bürgenstock steht unter dem Motto «The Great Reset». Foto: Keystone

Das nächste WEF wird nicht wie üblich in Davos, sondern auf dem Bürgenstock abgehalten, wie das Weltwirtschaftsforum mitteilt. Das Treffen finde vom 18. bis 21. Mai statt, «solange alle Bedingungen erfüllt sind, um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer und der Gastgebergemeinschaft zu gewährleisten», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Sollte das nicht der Fall sein, werde das Jahrestreffen hochrangiger Wirtschaftsvertreter in der Woche des 25. Januar digital einberufen.

Zuerst war geplant, das WEF im Frühling 2020 erneut in Davos durchzuführen. Wegen der Corona-Pandemie musste dieser Plan gestrichen werden (wir berichteten). Das Jahrestreffen auf dem Bürgenstock steht unter dem Motto «The Great Reset». Es werde sich auf die Lösungen konzentrieren, die erforderlich sind, um die dringendsten Herausforderungen der Welt anzugehen. Dabei wollen globale Führungskräfte nach einem gemeinsamen «Erholungspfad» für die Zeit nach Covid-19 suchen und sich dabei auf «eine kohärentere und nachhaltigere Gesellschaft» fokussieren.

Das WEF 2021 werde persönliche und digitale Elemente kombinieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, zu einer nachhaltigeren und integrativeren Zukunft beizutragen und dazu eine neue Agenda für Wachstum, Arbeitsplätze und Gerechtigkeit zu setzen.

Standortverschiebung wegen Corona: Donald Trump spricht am diesjährigen WEF. Neben ihm sitzt WEF-Gründer Klaus Schwab. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

red/step/SDA