Bundesgericht zu Wasserkraft – Das Wasserkraftwerk an der Trift ist abrupt ausgebremst Das Bundesgericht weist nicht nur das Grimselprojekt zurück. Es vertagt auch das Triftprojekt – kurz bevor das Kantonsparlament die Konzession erteilen wollte. Simon Thönen

So würde das geplante Wasserkraftwerk an der Trift aussehen. Nach dem Urteil des Bundesgerichts zum benachbarten Grimselprojekt ist nun aber auch dieses Projekt vertagt. Foto: zvg / Kraftwerke Oberhasli

In wenigen Tagen hätte das Projekt für ein Wasserkraftwerk an der Trift im Grimsel-Susten-Gebiet die Konzession des Kantonsparlaments erhalten. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) wollten den See, der entstand, weil der Triftgletscher wegen der Klimaerwärmung stark geschmolzen ist, für die Stromproduktion nutzen. Mit einer 177 Meter hohen Mauer wollten sie ihn zu einem Stausee aufstauen, der vor allem im Winter Strom geliefert hätte.

Es besteht kein Zweifel, dass der Grosse Rat dem Triftprojekt die Konzession erteilt hätte, auch die grüne Fraktion war grossmehrheitlich dafür. Doch nun ist das Geschäft von der Traktandenliste gestrichen worden, wie der Präsident der zuständigen Grossratskommission, Daniel Klauser, auf Anfrage bestätigt. Der Grund ist ein am Donnerstag publik gewordenes Bundesgerichtsurteil.