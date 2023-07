Entwarnung in Röthenbach – Das Wasser ist wieder sauber Das Wasser im Gebiet Egg/Gauchern kann wieder bedenkenlos getrunken werden. Es war wegen einer technischen Störung verunreinigt.

Das Wasser aus dem Hahn ist wieder einwandfrei. Foto: 20min/Michael Scherrer

Vor einer Woche wurde die Bevölkerung im Gebiet Egg/Gauchern dazu aufgefordert, Leitungswasser nicht mehr einfach so zu trinken – es war verunreinigt.

Damit ist es jetzt vorbei: «Das Trinkwasser ist wieder von einwandfreier Qualität und kann bedenkenlos konsumiert werden», teilt die Gemeinde Röthenbach mit. Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden per Flugblatt informiert und gleichzeitig instruiert, was zu tun ist, bevor das Leitungs- als Trinkwasser verwendet wird. So sind etwa alle Hausleitungen (Kalt- und Warmwasser) während 5 Minuten gut durchzuspülen.

Grund für die vorübergehend schlechte Qualität des Wassers war eine unterdessen behobene technische Störung der UV-Anlage im Reservoir Gauchern. Weil das Leitungssystem mit Chlor desinfiziert werden musste, könne im Wasser ein leichter Chorgeschmack zurückbleiben. Dieser sei aber unbedenklich, schreibt die Gemeinde.

PD/we

