Berner Kabarettduo Valsecchi & Nater - «Das war ein pubertärer Schnellschuss»

Komikerinnen und Satiriker drehen heute lustige Filmchen für die sozialen Medien; auf Netflix gibt es unzählige Comedy-Specials. Was kann das herkömmliche Kabarett, wie Sie es machen, eigentlich noch leisten?

Pascal Nater: Wir können mit dem Kabarett noch immer etwas zu Debatten beitragen, einfach nicht in dieser enormen Geschwindigkeit. Weil wir uns auf der Bühne auf Lieder konzentrieren, haben wir nichts, was besonders tauglich für Social Media oder fürs Fernsehen wäre. Ein Lied geht drei, vier Minuten – so lange schaut niemand mehr zu. Das macht es schwierig, überhaupt vorzukommen.

Diego Valsecchi: Das wird uns auch ständig gesagt. Beim Fernsehen gibt es ja Quotenmessungen. Sobald in einer Satiresendung ein Lied beginnt, gehen die Zuschauerzahlen runter.