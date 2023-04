Im Schulhaus Wylergut befindet sich seit 1949 ein Kinderalphabet mit verschiedenen Bildern, darunter auch Bilder mit rassistischen Stereotypen. Diese wurden 2020 von Aktivisten schwarz übermalt. Foto: Adrian Moser

Wenn eine Redaktion die Kommentarfunktion zu einem Onlineartikel schliesst, dann bedeutet das meist nichts Gutes. Am letzten Mittwoch war dies der Fall: Die Diskussion über die Entfernung eines Wandbilds in einer Stadtberner Schule war zunehmend gehässig geworden. Es ging um jenes Abc, bei dem auf den Tafeln zu den Buchstaben N, I und C afrikanische, indigene amerikanische und asiatische Menschen kolonial stereotyp dargestellt wurden.