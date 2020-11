Kommentar zur Schulraumplanung – Das wäre auch Teuschers Job Seit Jahren herrscht in der Stadt Bern mal in diesem, mal in jenem Quartier ein Schulraum-Notstand. Die Sozialdirektion müsste die Federführung im Dossier übernehmen. Bernhard Ott

Bis ein neues Schulhaus gebaut ist, werden oft provisorische Modulbauten erstellt – wie hier auf dem Areal des Schulhauses Munzinger.





Foto: Franziska Rothenbühler

Es war ein Akt der Verzweiflung. Die Stadtberner Regierung muss bei der Überbauung des Meinen-Areals dafür sorgen, «dass ausreichend Schulraum zur Verfügung gestellt wird». Diesen Vermerk hat das Stadtparlament letzte Woche in die Überbauungsordnung aufgenommen. Dort haben Angaben zur Schulraumplanung nichts zu suchen. Es gibt aber zu wenig Schulraum für die Kinder in der Länggasse und im Kirchenfeld, wie dies zuvor im Marzili und im Breitenrain der Fall war. Die Verzweiflung im Parlament ist darob so gross, dass entsprechende Appelle halt auch mal bei unpassender Gelegenheit lanciert werden.

Die Verzweiflung hat eine lange Geschichte. «Die Schulraumplanung ist eine chaotische Angelegenheit», sagte der damalige GFL-Parlamentarier Michael Steiner vor fünf Jahren im Stadtrat. Wenige Monate zuvor musste der Gemeinderat die Planung des neuen Spitalacker-Schulhauses stoppen, weil die Annahmen zum Anstieg der Schülerzahlen viel zu tief lagen. Kurz zuvor liess die verantwortliche Sozialdirektion von Franziska Teuscher (GB) die Strukturen der Schulraumplanung extern untersuchen. Es fehlten eine langfristige Schulraumplanung und eine Koordination zwischen den Akteuren, kamen die Experten zum Schluss. «Es fehlt eine klare Federführung.»

Für die Koordination kann nur die Sozialdirektion als Bestellerin zuständig sein.

Die Schulraumplanung in der Stadt Bern ist komplex: Das Schulamt bestellt, das Hochbauamt baut und die Immobilienabteilung ist für den Betrieb der Schulen zuständig. Zudem müssen die Schulleitungen einbezogen werden, was nicht richtig funktioniert, wie ein Protestbrief der Schulleiter jüngst gezeigt hat. Für die Koordination von Schulleitern und Ämtern aus drei Direktionen kann nur die Sozialdirektion als Bestellerin zuständig sein. Sie müsste eine langfristige Planung sicherstellen und ein Schulraum-Monitoring bei Planungen installieren. Es darf nicht sein, dass bei Überbauungen viel zu spät an den Schulraum gedacht wird, wie dies letzte Woche beim Meinen-Areal der Fall war.