Tagestipp: Film «In den Uffizien» – Das Vorbild aller Museen Ein Dokumentarfilm taucht ein in den ungeheuren Überfluss an Schönheit der Uffizien in Florenz. Alexander Sury

Die Uffizien in Florenz sind eine Ikone der italienischen Kultur. Foto: zvg

Alles atmet in diesen Sälen und Fluren Geschichte, jede Handlung wird zum Ritual. Die Uffizien in Florenz waren ursprünglich ein Bürogebäude der Medici. Schon 1581 stellten sie hier ihre legendäre Kunstsammlung aus, die zum Vorbild aller Museen wurde. Heute wird die weltweit bedeutendste Sammlung an Renaissancekunst vom deutschen Direktor Eike Schmidt geleitet. Während des Aufbaus einer Ausstellung mit zeitgenössischen Skulpturen des britischen Künstlers Antony Gormley erleben wir im Dokumentarfilm «In den Uffizien» von Corinna Belz und Enrique Sanchez Lansc, wie konfliktgeladen solche Vorgänge sind. Immer wieder löst sich die Kamera aus dem Alltagsgeschehen und taucht in die Bildwelten an den Wänden ein. Zu sehen ist ein ungeheurer Überfluss an Schönheit, der politische Machtwechsel, zwei Weltkriege und Seuchen überstand. (lex)





