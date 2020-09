Leitartikel zum Wahlkampfauftakt – Das Virus zeigt Rot-Grün in Bern seine Grenzen auf Die Corona-Krise hat das urbane Leben in Bern mühsam gemacht und die finanzielle Misere der Bundesstadt noch verschlimmert. Jetzt braucht es rasch unkomplizierte Lösungen. Meinung Marcello Odermatt

Neue Realitäten in der Stadt Bern: Eine Atemschutzmaske liegt am Boden. Foto: Raphael Moser

In Bern ist der Spass vorbei. Mit der Corona-Krise haben sich das Leben und die politische Diskussion in der Bundesstadt grundlegend verändert. Zwei zentrale Stützpfeiler der rot-grünen Stadtpolitik sind ausgerechnet im Wahljahr ins Wanken geraten: Das Versprechen von immer mehr Lebensqualität ist vom Virus direkt bedroht. Ebenso wie die rot-grüne Grundhaltung, dass für alle Bedürfnisse stets genug Geld da ist. Nun hat aber die Corona-Krise die letzten finanziellen Illusionen zerstört. Das ist ein frappanter Kontrast zu den Wahlen vor vier Jahren, als das rot-grüne Bern angesichts sprudelnder Steuereinnahmen auf hohem Niveau der Wählerschaft eine weitere rosige Stadtentwicklung in Aussicht stellen konnte.