Reisen nach der Krise – «Das Virus wird den Massentourismus nicht beenden» Der italienische Soziologe Marco d’Eramo glaubt nicht, dass Corona etwas an unseren Reisegewohnheiten verändert. Die Prophezeiungen, die während des Lockdown gemacht wurden, seien alle lächerlich – «ein grosses Blabla». Konrad Staehelin , Rasmus Wyss

Marco d'Eramo hasst, was das Virus mit der Gesellschaft macht: Der Soziologe auf der Dachterrasse seines Wohnhauses in Rom. Foto: Simone Tramonte

Herr d’Eramo, wir erreichen Sie in Ihrer Römer Stadtwohnung. Warum sind Sie nicht am Strand? Ich habe mein Leben lang jeden August in Rom verbracht. Es ist wunderbar leer, weil es für Touristen zu heiss ist. Das ist jedes Jahr so, jetzt mit Corona ist es noch extremer. Meine Frau und ich waren vor kurzem das erste Mal seit vielen Jahren wieder in der Sixtinischen Kapelle – da kriegt man normalerweise keinen Fuss vor den anderen.

Also vermissen Sie die Touristen gar nicht? Doch! Ich hasse, was das Virus mit der Gesellschaft macht. Es besteht ein ständiges Misstrauen gegenüber Fremden. Mir fehlt das Soziale. Allen Römerinnen und Römern fehlt etwas. Wir hätten die Touristen gerne zurück.

Wenn die Touristen da sind, werden sie verflucht. Jetzt vermissen Sie sie. Die gleiche Story hört man gerade auch aus Venedig oder Luzern. Man muss zwischen dem Tourismus und den Touristen unterscheiden: Der Tourismus ist die grösste Industrie der Welt, und viele andere Wirtschaftszweige hängen direkt oder indirekt von ihm ab, nicht nur in Italien. Als der Tourismus während des Lockdown zusammengebrochen ist, haben wir seine ganze Bedeutung auf einen Schlag erfahren. Die Touristen selbst dagegen verstopfen die Stadt und sind wortwörtlich fehl am Platz. Sie tragen komische Hüte und Sandalen. Über Touristen lacht man. Es fällt uns oft schwer, den Tourismus ernst zu nehmen, weil wir ständig die Touristen sehen.

Marco d’Eramo Infos einblenden Der Schriftsteller und Soziologe (Jg. 1947) wuchs in Rom auf und studierte in Paris unter anderem bei Michel Foucault und Pierre Bourdieu. Er arbeitete in verschiedensten leitenden Funktionen bei der linken Römer Tageszeitung «Il Manifesto» und publizierte zahlreiche Bücher. Auf Deutsch erschien 2018 das Buch «Die Welt im Selfie», eine kritische Abhandlung über den Massentourismus, bei Suhrkamp.

Und jetzt, passiert da etwas in den Köpfen? Es gibt da zwei Sichtweisen drauf. Ein Barista in Venedig oder Rom hängt direkt von den Touristen ab und wertschätzt diese. Aber ein Banker oder Lehrer in der gleichen Stadt hängt bloss indirekt von ihnen ab. Es gibt viele solcher Menschen. Sie verachten die Touristen, jammern über die Massen und die hohen Preise. Jetzt realisieren sie, dass auch sie ohne die Touristen keine Arbeit mehr haben. Hinzu kommt, dass wir alle manchmal Touristen sind. Wir verachten uns selber, wie der Autofahrer im Stau, der sich über andere Autofahrer aufregt. Alles hängt zusammen.

Es müsste sich doch ein Mittelweg finden lassen, damit sich alle am Tourismus freuen können. Jetzt wäre der Moment dafür. Ich halte all die Prophezeiungen, die während des Lockdown gemacht wurden, für lächerlich. Nichts wird mehr, wie es war, wir achten jetzt mehr aufs Miteinander und die Umwelt – bla, bla, bla. Die Welt hat schon viel Schlimmeres erlebt. Nachdem der Erste Weltkrieg eine ganze Generation ausgelöscht hatte, sagte man, dass das nie wieder passieren dürfe – Sie kennen die Geschichte. Der Mensch vergisst sehr schnell.

Für so etwas gibt es Politiker und Planer auf verschiedenen Ebenen. Warum denken die den Tourismus nicht neu? Die Frage ist falsch gestellt. Sie müsste lauten: Wer hat ein Interesse daran, etwas zu verändern? Ich wüsste nicht, wer das tun sollte. Ich sehe auch abseits des Tourismus keinen Mechanismus, warum diese Krise irgendjemanden dazu bringen sollte, fundamental etwas an den Produktionsprozessen oder den gesellschaftlichen Regeln zu verändern. Ein paar Dinge werden sich verändern: Der Westen hat gesehen, dass die Produktionsketten zu lang und zu abhängig von China sind. Aber das ist marginal.

«Tourismus ersetzt das, was fehlt, wenn Städte de-industrialisiert werden.»

Wir geben Ihnen eine Begründung, warum man fundamental etwas am Tourismus verändern sollte: Wer für die Ferien um die halbe Welt fliegt, pumpt zwar Geld in die Wirtschaft, belastet aber die Umwelt über Gebühr. Warum kriegt die Welt keinen nachhaltigeren Tourismus hin? Ich habe einen Witz dazu: Alle wollen zurück zu Mutter Natur, aber keiner will zu Fuss gehen. Die wenigsten sind bereit, auf Komfort zu verzichten.

Noch ein Anreiz zum Umdenken: Wenn der Tourismus fehlt, liegt die lokale Wirtschaft am Boden. Warum begeben sich gewisse Städte und sogar ganze Länder in diese Abhängigkeit? Städte und Länder werden nicht monofunktional, weil die Leute es so geplant haben, sondern weil sie nichts anderes mehr haben. Tourismus ersetzt das, was fehlt, wenn Städte de-industrialisiert werden. Venedig und Florenz wurden von den herrschenden Klassen gebaut, von den Händlern und Bankern. Die gibt es heute dort nicht mehr. Welcher Teil der Gesellschaft soll jetzt Geld, Zeit und Energie investieren, um diesen Städten einen Zweck ausserhalb des Tourismus zu geben? Städte können ihren Sinn verlieren. Aber bevor sie untergehen, werden sie manchmal Touristenmagnete.

Wird es je wieder normal? Szene vom Strand in Ventotene. Foto: Getty Images

Wie zu jedem Megatrend gibt es auch zum globalisierten Tourismus einen Gegentrend. Viele junge Menschen fliegen nicht mehr und machen lieber in der Nähe Ferien. Können Sie sich vorstellen, dass Corona, das uns zu Ferien im Heimatland gezwungen hat, diese Bewegung befeuert? Nein. Das Schlagwort ist «gezwungen». Das ist etwas sehr Politisches. Aus dem gleichen Grund fiel der Eiserne Vorhang. Beim Reisen geht es darum, sich frei zu fühlen. Darum verändern die aktuellen Umstände auf lange Sicht auch nichts am Drang der Menschen, zu flüchten.

Wovor sollte jemand flüchten, der in einem wohlhabenden, sicheren Land lebt? Vor der Verpflichtung, dort zu bleiben, wo er hingesetzt wurde. Okay, wenn man als Sohn und Grosssohn von Pizzabäckern in Neapel geboren wurde, dann vielleicht nicht. Aber wenn ein russischer Einwanderer in Nord-Minnesota Burger brät, fragt er sich schon, warum er genau dort gelandet ist. Die Möglichkeit, an einen anderen Ort zu reisen, gibt den Menschen nicht nur Freiheit, sondern auch Bewusstsein.

Also werden Rom, Venedig und Luzern schon bald wieder überrannt. Sobald die Menschen das Geld dafür wieder haben, ja. Auch nach dem 11. September wurden alle Flüge gestrichen. Es herrschte Terror-Paranoia. Das Ergebnis war, dass wir heute bei der Sicherheitskontrolle die Schuhe ausziehen müssen. Dem Luftverkehr hat das aber keinen nachhaltigen Schaden zugefügt.

Und mit Corona wird es gleich sein? Vielleicht müssen wir öfter eine Maske tragen, solange nicht alle durchgeimpft sind. Aber langfristig lässt sich die Profitgier nicht stoppen. Es stellt sich immer die Frage, wie viel Sicherheit wir aufzugeben bereit sind, um andere Dinge zu ermöglichen. Das ist bei vielen Dingen so: Wenn man nur auf die Sicherheit achten würde, müssten wir das Autofahren ganz verbieten.

«Man kann den Massentourismus nicht rückgängig machen, indem man den Leuten sagt, dass sie nicht mehr verreisen sollen. Er endet, wenn die Massen die Mittel dazu nicht mehr haben.»

Zusammengefasst: Alles bleibt beim Alten. Nein, nein, nichts bleibt immer gleich. Aber das Virus beendet nicht den Massentourismus. Der wird an anderem zugrunde gehen.

Aha? Der heutige Tourismus entstand aus einer technischen und einer sozialen Revolution, nämlich modernen Fortbewegungsmitteln und Arbeitnehmerrechten wie einer anständigen Bezahlung und Ferienzeit. Man kann den Tourismus nicht rückgängig machen, indem man den Leuten sagt, dass sie nicht mehr verreisen sollen. Aber die erkämpften Privilegien der Arbeiter sind nicht in Stein gemeisselt – sie wurden in den letzten Jahrzehnten im Westen teilweise zurückgebaut. Der Massentourismus endet, wenn die Massen die Mittel dazu nicht mehr haben.

Corona wird eine Wirtschaftskrise zur Folge haben. Ja, und sie wird schrecklich. Es gibt kaum Krisen, die mit progressiven Ideen beantwortet wurden. Klar, Sie können jetzt Roosevelts New Deal als Antwort auf die Grosse Depression nennen – aber dem standen die Nazis gegenüber. Den New Deal gab es damals, weil viele Millionen Arbeiter Not litten und gemeinsam in eine bessere Zukunft wollten. Jetzt scheinen sich alle selbst am nächsten zu sein.

Sie malen schwarz. Das Beruhigende an der schwierigen Weltlage ist, dass wichtige Entwicklungen meist ungeplant geschehen. Das Virus wird bestimmt seine Auswirkungen haben. Welche das sein werden, wissen wir nicht, ausser dass wir am Anfang einer langen Krise stehen. Schlimm wird es diesen Herbst, wenn vielerorts die staatlichen Unterstützungsmassnahmen für die Betroffenen auslaufen.