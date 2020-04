Hohe Kosten, weniger Steuern – Das Virus strapaziert die Finanzen Die bernischen Gemeinden werden die Auswirkungen der Corona-Krise noch lange spüren. Simon Wälti

Auf die öffentliche Hand kommen höhere Ausgaben bei der Sozialhilfe zu. Foto: Valérie Chételat

Viele Gemeinden im Kanton Bern haben das letzte Jahr mit einem Plus – und nicht selten besser als budgetiert – abgeschlossen. So etwa die Gemeinden Muri, Zollikofen oder Münsingen. Die Stadt Bern dagegen hat sich bei den Prognosen massiv verschätzt und weist in der Rechnung 2019 ein grosses Loch auf. Wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise kommt auf die öffentliche Hand eine dreifache Belastung zu, bestehend aus den Sofortmassnahmen, den sinkenden Steuereinnahmen und der steigenden Belastung bei der Sozialhilfe.