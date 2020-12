Haus- und Kinderärzte – Das Virus stellt den Praxisalltag auf den Kopf Zusätzliche Telefonlinien, Beratungsgespräche, Testkapazitäten, leer geräumte Wartezimmer: Haus- und Kinderärzte sind gefordert und fordern einen stärkeren Einbezug in die Strategie zur Pandemiebekämpfung. Brigitte Walser

Corona-Test in der Arztpraxis: Kinder- und Jugendarzt Stefan Roth macht bei einer Jugendlichen einen Abstrich. Foto: Raphael Moser

Das Wartezimmer der Kinderarztpraxis in Köniz ist leer. Weder Menschen noch Spielzeuge befinden sich darin. Wer bei Stefan Roth durch die bereits offene Eingangstür in die Praxis und zur Trennscheibe beim Empfang tritt, wird direkt in ein Sprechzimmer geführt. Das neue Coronavirus hat die Abläufe auf den Kopf gestellt und Arztpraxen schweizweit durchgeschüttelt.

Umso bemerkenswerter ist Roths Äusserung: «Für unsere Patienten sind alle anderen Krankheiten bedeutsamer als Covid-19.» Kleine Kinder sind kaum vom Virus betroffen, und Jugendliche erkranken höchstens mild. Ginge es allein um die medizinische Behandlung, wäre Corona in den Kinderarztpraxen kaum der Rede wert. Trotzdem bestimmt das Virus ihren Alltag, Kinder- und Hausärzte sind gefordert – und stellen nun selber Forderungen.