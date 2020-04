Wissenschaft macht Pause – Das Virus legt Berner Forscher lahm Gestoppte Forschungsprojekte, abgesagte Konferenzen, geplatzte Expeditionen. Forscherinnen und Forscher der Universität Bern arbeiten gegenwärtig mit vielen Einschränkungen. Selina Grossrieder

Auf Expeditionsschiffen wie diesem erheben Naturwissenschaftler Daten für ihre Forschung. Wegen Corona stehen sie jetzt still. Foto: EPFL/ACE

So haben sie sich ihre Arktis-Expedition nicht vorgestellt. Anstatt in der Kälte Grönlands sitzen einige Doktoranden der Universität Bern nun zu Hause am Schreibtisch. Das Virus hinterlässt in der Wissenschaft viele Spuren. Auch vor Ort in Bern. Alle Forschungsprojekte auf dem Universitätsgelände wurden vorderhand gestoppt. Sondergenehmigungen vom Rektorat gibt es nur in Ausnahmefällen, etwa wenn es um Corona-Forschung geht, wie Daniel Candinas, Vizerektor Forschung, sagt.