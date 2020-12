Schluss mit privaten Treffen? – Das verstehen die Jugendlichen gar nicht Ab Samstag könnten private Treffen auf fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt sein. Viele junge Menschen werden sich nicht daran halten. Jael Amina Kaufmann

Ein Barbesuch mit Freunden soll ab 19 Uhr nicht mehr möglich sein. Und private Treffen? Sie wären auf fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt. Foto: Raphael Moser

Der Bundesrat diskutiert zurzeit mit den Kantonen über eine schweizweite Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei sollen unter anderem private Treffen bis am 20. Januar 2021 auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt werden. Ausgenommen von dieser Regelung wären nur die Festtage, wo weiterhin eine Beschränkung von zehn Personen gelten würde.

Besonders für Berner Schülerinnen und Schüler wäre diese Massnahme einschneidend. Bereits unmöglich sind der Besuch in der Disco oder im Club – umso wichtiger ist es für Jugendliche, sich abends oder am Wochenende privat in einer Gruppe zu treffen. Solche Treffen werden die Vorgabe von zwei Haushalten schnell einmal überschreiten.