Schweizer Kandidatur für den OECD-Chefposten – Das unerwartete Comeback von Philipp H. Der Bundesrat hat Philipp Hildebrand verziehen. Neun Jahre nach dem Nationalbank-Skandal soll der ehemalige Notenbanker für die Schweiz den wichtigsten Posten in der OECD ergattern. Doch die Konkurrenz ist stark. Markus Diem Meier , Christoph Lenz

Erklärt seine Kandidatur am Mittwoch im Bundeshaus: Der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Philipp Hildebrand ist zurück im Schweizer Machtzentrum. Und wie. Knapp neun Jahre nach seinem erzwungenen Rücktritt als Nationalbankpräsident schickt der Bundesrat ihn als offiziellen Kandidaten für den Chefposten der OECD ins Rennen. Das hat der Bundesrat am Mittwochmittag bekannt gegeben. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wie die OECD zu Deutsch heisst, gilt als Club der reichen Länder. Die Organisation mit Sitz in Paris hat 37 Mitglieder aus allen Kontinenten, wobei die Mehrheit aus Europa stammt. Der Mexikaner Angel Gurria, der die Organisation seit 15 Jahren leitet, tritt im nächsten Jahr ab, weshalb eine Ersatzwahl notwendig wird.

Aktuell ist Philipp Hildebrand beim mächtigen US-Finanzhaus Blackrock tätig, wo er eine Spitzenposition besetzt. Dass er jetzt für den Posten bei der OECD ins Rennen steigt, ist sehr überraschend. Jüngst wurde er eher als künftiger Credit-Suisse-Präsident gehandelt.

«Ich habe mich hundertprozentig regelkonform verhalten und werde das auch in Zukunft tun.» Philipp Hildebrand

Grundsätzlich macht eine Kandidatur von Hildebrand für den OECD-Chefposten aus Schweizer Sicht Sinn. Der Vorgänger von Thomas Jordan an der Spitze der Nationalbank galt schon immer als bestens vernetzt mit der internationalen Polit- und Wirtschaftselite. Er ist wohl einer der einflussreichsten Schweizer überhaupt.

Allerdings ist der Name Hildebrand im Inland gleichbedeutend mit einem Skandal, der das Land und dessen wichtigste Institutionen über Wochen erschütterte. Während Philipp Hildebrand als Nationalbankpräsident 2011 den Schweizer Franken gegen die Währungsturbulenzen der Finanzkrise verteidigte, tätigte seine damalige Frau Kashya Hildebrand grosse und sehr lukrative Devisengeschäfte. Angesichts von Hildebrands Position: höchst problematisch.

Während Hildebrand erklärte, davon nichts gewusst zu haben, gab es Hinweise, dass dies nicht zutraf. Der einstige Nationalbankpräsident erklärte bei seinem Abschied, nicht gelogen zu haben. Auch an der Pressekonferenz des Bundesrates bekräftigte er noch einmal: «Ich habe mich hundertprozentig regelkonform verhalten und werde das auch in Zukunft tun.»

Bemerkenswert ist es dennoch, dass der Bundesrat Hildebrand jetzt so deutlich das Vertrauen ausspricht. Zur Vorgeschichte des Kandidaten wollte sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch nicht mehr äussern. Die Sache liege schon rund acht Jahre zurück, so Parmelin. «Es gibt kein Risiko, dass das für die Kandidatur zum Handicap wird.»

Die Konkurrenz ist stark

Zwar dürfte der Devisenskandal seine Wahlaussichten bei der OECD kaum beeinträchtigen, das wird primär als innerschweizerische Angelegenheit betrachtet. Dennoch ist schwer zu beurteilen, wie gut die Chancen von Hildebrand für den OECD-Chefposten sind. Die Konkurrenz ist jedenfalls stark. Sieben Staaten haben schon Persönlichkeiten nominiert. US-Präsident Donald Trump schickt seinen Stabschef Christopher Liddell ins Rennen. Für die Europäer treten zwei Frauen an: Die einstige EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström aus Schweden und Kersti Kaljulaid, die Präsidentin von Estland. Auch Kanada, Tschechien und Australien haben Kandidaten nominiert.

Die OECD geht zurück auf den Marshallplan, mit dem die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg den Europäern wieder zu Wirtschaftswachstum verhelfen wollten. Das erklärt einerseits das grosse Gewicht der Europäer. Grösster Beitragszahler sind jedoch die USA mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent am OECD-Budget. Jener der Schweiz beläuft sich auf nur 2,2 Prozent. Die Organisation ist einerseits bekannt für ihre wirtschaftlichen Berichte und Prognosen. Noch mehr Bedeutung hat sie aber als eine Art Regulierungsbehörde der Globalisierung.

Ein heisses Eisen der OECD ist momentan ihr Einsatz für einheitliche und faire Steuerstandards. Die zentrale Idee ist, dass Unternehmen ihre Steuern dort zahlen sollen, wo sie ihren Umsatz machen, und weniger dort, wo sie ihren Sitz haben. Dieses vor allem von den Europäern unterstützte Anliegen richtet sich besonders gegen US-Internetriesen wie etwa Google. Das wiederum hält die Regierung unter Donald Trump für einen Schlag gegen die US-Wirtschaft. Sollte daher Trump erneut gewählt werden, dürften die Amerikaner kaum einen Vertreter der EU auf dem OECD-Chefsessel dulden und die EU keinen Vertreter einer Trump-Administration. Doch auch mit einem Präsident Biden bleibt ungewiss, ob sich die beiden Blöcke hier finden könnten. Das könnte eine Chance für Philipp Hildebrand als Kandidat der neutralen Schweiz sein.

Weniger Lohn, mehr öffentlicher Druck

Schliesslich war auch das Verhältnis der Schweiz zur OECD nicht immer rosig. Bei der Organisation stand das Land immer wieder unter grossem Druck wegen ihrer Steuerregeln für Konzerne und früher wegen desm Bankgeheimnisses. Philipp Hildebrand will das Thema der Steuern bei seiner Wahl jedenfalls aktiv mitgestalten: «Das ist mir ein wichtiges Anliegen, insbesondere im Bereich der digitalen Steuern. Es wird sehr wichtig sein, dass wir eine globale Lösung finden. Wenn jedes Land hier einfach nur im Eigeninteresse handelt, haben wir am Ende eine Lösung, die suboptimal ist in Bezug auf Wohlstandswachstum und der wirtschaftlichen Gleichheit.»

Doch warum strebt der Blackrock-Banker überhaupt einen Job an, bei dem er weniger verdient und mehr öffentlichem Druck ausgesetzt ist? Hildebrands Begründung an der Pressekonferenz: «Erstens war ich in vielen internationalen Organisationen tätig und habe diese Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit immer sehr gerne wahrgenommen. Zweitens, und das ist wirklich zentral, bin ich wirklich überzeugt, dass die Weltwirtschaft vor einer weitgehenden strukturellen Transformation steht.» Mit Glück kann der Schweizer an deren Gestaltung mitwirken.