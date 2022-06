Turnschuh-Ikone Stan Smith – Das Treffen im Pariser Cabaret prägt sein Leben bis heute Stan Smith ist heute den meisten nur noch bekannt als der weisse Turnschuhklassiker von Adidas. Doch dahinter steckt ein Mensch. Das bewegte Leben der Tennisgrösse. Simon Graf

Mit sich und der Welt im Reinen: Stan Smith in einem Zürcher Uhrenatelier, natürlich mit seinen Schuhen. Foto: Boris Müller

Wer mit 75 im Trainingsanzug so stylish aussieht wie Stan Smith, hat es geschafft im Leben. Der Amerikaner lächelt zufrieden und schwärmt von der Zugfahrt mit dem TGV von Paris nach Zürich, von den malerischen Landschaften, die am Fenster an ihm vorbeigezogen sind. Es läuft die zweite Woche des French Open, er ist für einen Promotermin für die Zürcher Uhrenmarke Maurice de Mauriac angereist, die ihm ein Sondermodell gewidmet hat. Fürs Finalweekend wird er zurückkehren und Rafael Nadal siegen sehen.