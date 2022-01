Prozess unter türkischer Beobachtung – Das Transparent, das eine Staatsaffäre auslöste Kommende Woche stehen vier Aktivisten wegen des «Kill Erdogan»-Plakats vor Gericht. Es wird ganz und gar kein gewöhnliches Verfahren. Cedric Fröhlich

Dieses Sujet sorgte im März 2017 für weltweite Schlagzeilen und für diplomatische Protestnoten. Ab nächster Woche wird es in einem Berner Gerichtssaal verhandelt. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Alles begann am 25. März 2017. In Bern demonstrierten an die 2000 Menschen gegen die Kurden-Politik der türkischen Regierung unter Machthaber Recep Tayyip Erdogan. Im Pulk ein Plakat und der Slogan: «Kill Erdogan with his own weapons!» Das Transparent zeigte weiter das Konterfei des türkischen Machthabers, auf das eine Pistole gerichtet war.

Fast fünf Jahre danach müssen sich in der Bundesstadt vier Personen vor Gericht verantworten. Die Strafverfolgung wirft ihnen vor, mit dem Plakat zu Verbrechen und Gewalttaten aufgerufen zu haben.

Das Publikum bleibt draussen