Reportage aus den USA – Das toxische Erbe des Ölbooms Los Angeles will die Ölförderung auf Stadtgebiet verbieten. Eine Pioniertat. Doch der Widerstand ist immens – auch von der katholischen Kirche. Walter Niederberger

Ölquellen wie das Inglewood-Ölfeld mitten im Stadtgebiet von Los Angeles machen die Anwohner krank. Foto: Alex Drecun

Frühling in Los Angeles. Die Luft ist klar und warm. Beim Anflug meldet der Alaska-Airlines-Pilot, die Sicht sei so gut wie seit langem nicht mehr. Er könne den Flughafen aus 6000 Metern Höhe und 130 Kilometern Distanz perfekt erkennen – «enjoy the stay in L.A.». Wir sind gekommen, um herauszufinden, wie eine der progressivsten Städte des Landes die ehrgeizigen Klimaziele Kaliforniens erreichen will.