Für ein Schulprojekt – Das Totemügerli auf Senslerdeutsch Der 15-jährige Joel Aeby hat mit Hilfe von Experten das «Totemügerli» auf Französisch, Hochdeutsch, Englisch, Bolz und Senslerdeutsch übersetzt. Sarah Neuhaus (Freiburger Nachrichten)

Joel Aeby sitzt an einem langen Tisch in der Küche seines Daheims in Plasselb. In den Händen hält der 15-Jährige ein kleines, schwarzes Buch mit grossen orangen Buchstaben. «Versteht ein Sensler Berndeutsch und mehr?», lautet der Titel des 50 Seiten langen Werks. Das Besondere daran: Joel Aeby hat das Buch selber geschrieben, illustriert und gestaltet.