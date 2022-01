Kommentar zur Strahlung von Handys - Das Thema Krebs und Mobilfunk ist vom Tisch

Zeit, sich um die psychischen und sozialen Folgen des Mobilfunks zu kümmern. Foto: Thomas Egli

Mobiltelefone erhöhen nicht das Risiko für Hirntumore. Zu diesem Schluss kommt die bislang grösste Studie mit Kindern und Jugendlichen. Für Fachleute mag das Resultat nicht überraschend sein. In der Bevölkerung sind Bedenken oder zumindest ein ungutes Gefühl jedoch nach wie vor verbreitet. Wer sich bis jetzt Sorgen gemacht hat, darf nun aufatmen. Schliesslich überzeugt die Studie «Mobi-Kids» selbst die mobilfunkkritischen Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, die schon lange vor den Strahlungsrisiken durch den Handykonsum warnen.

Damit dürfte das Thema Krebs beim Mobilfunk vom Tisch sein. Zwar sind sehr geringe Risiken weiterhin nicht vollständig ausgeschlossen. Doch solche nehmen wir jeden Tag in viel grösserem Umfang in Kauf, bereits, wenn wir am Morgen aufstehen.