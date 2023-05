Account-Sharing beim Streamingdienst – Das Teilen von Abonnenten-Konten bei Netflix kostet jetzt Jahrelang tolerierte Netflix das Teilen von Passwörtern zwischen Nutzern – doch das ist jetzt vorbei. Auch für Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz.

1 / 3 Netflix hatte im ersten Halbjahr 2022 einen deutlichen Rückgang an Abonnentenzahlen zu verkraften. IMAGO/Panthermedia

Der Streamingdienst Netflix will das Teilen von Abonnenten-Konten und Passwörtern ausserhalb eines Haushalts künftig kostenpflichtig machen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass Nutzer in mehr als 100 Ländern – darunter auch Deutschland, Frankreich die Schweiz und die USA – von nun an eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen, wenn sie ihre Zugangsdaten mit Nutzern teilen, die nicht zu ihrem Haushalt gehören.

Die Initiative «hilft uns, eine grössere Basis potenzieller zahlender Mitglieder zu erlangen und Netflix langfristig wachsen zu lassen», sagte Co-Chef Ted Sarandos.

Ein Netflix-Konto pro Haushalt

«Ein Netflix-Konto ist für einen einzelnen Haushalt bestimmt. Alle, die in diesem Haushalt zusammenwohnen, können Netflix nutzen, egal wo sie sich befinden: zu Hause, unterwegs oder im Urlaub», heisst es auf der Website des Streamingdienstes.

Für das Teilen des Streamingdienstes mit Menschen ausserhalb des eigenen Haushalts stehen Nutzern nun zwei neue Funktionen zur Verfügung: Unter «Zusatzmitglied hinzufügen» können Nutzer in Deutschland für 4.99 Euro im Monat ihr Netflix-Konto mit einer Person teilen, die nicht im selben Haushalt wohnt. Die Kosten unterscheiden sich aber von Land zu Land.

In Frankreich oder Spanien muss man für jeden neuen Nutzer 5.99 Euro pro Monat bezahlen, wie «Le Parisien» berichtet. In Portugal belaufen sich die Kosten für jeden zusätzlichen Abonnenten auf 4 Euro. In der Schweiz soll sich der Preis auf 5.90 Franken pro zusätzlichen Nutzer belaufen,

Alternativ lässt sich das Profil an eine Person ausserhalb des Haushalts übertragen, die dann aber ein eigenes Abonnement abschliessen muss.

In Kanada bereits eingeführt

Das neue Modell wird bereits seit längerem getestet und ist in Kanada bereits eingeführt worden. «Mehr als 100 Millionen Haushalte teilen ihr Konto, was unsere Fähigkeit, in (...) Filme und Serien zu investieren, beeinträchtigt», hatte Netflix bereits im Februar erklärt.

Netflix hatte im ersten Halbjahr 2022 einen deutlichen Rückgang an Abonnentenzahlen zu verkraften. Seit der zweiten Hälfte vergangenen Jahres steigen die Zahlen aber wieder. Seit Ende vergangenen Jahres bietet der Streamingdienst in mehreren Ländern ein werbefinanziertes Angebot an.

AFP/sys

