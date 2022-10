«Apropos» – der tägliche Podcast – Das System Credit Suisse Bei der Grossbank kriselt es. Das liegt aber nicht nur an aktuellen Problemen, sondern auch an Skandalen in ihrer Vergangenheit. Was muss sich bei der CS ändern? Vivienne Kuster Mirja Gabathuler Jorgos Brouzos

Aktien, die weniger kosten als ein Kaffee, und eine ganze Reihe von Skandalen in der Vergangenheit: Wie konnte sich die Credit Suisse in eine Lage bringen, in der einige Beobachterinnen und Beobachter schon über einen Kollaps spekulieren?

In einer neuen Folge von «Apropos» spricht Wirtschaftsredaktor Jorgos Brouzos über systematische Schwierigkeiten, Mängel und Fehlentscheide bei der Credit Suisse. Er erklärt, was in jüngster Zeit schiefgelaufen ist – und wieso es für die Credit Suisse sehr schwer werden könnte, das Ganze wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Host ist Mirja Gabathuler.

