Stettlen im Wachstum – Das Stimmvolk gibt das Dorfzentrum nicht her Das ehemalige Postgebäude in Stettlens Zentrum hätte ein Treffpunkt werden sollen – und ein Gegengewicht zum Bernapark. Doch daraus wird nichts. Sandra Rutschi Raphael Moser (Foto)

Das Areal mit dem ehemaligen Post-Gebäude gehört weiterhin der Gemeinde Stettlen. Foto: Raphael Moser

Stettlen hat etwas, von dem andere Gemeinden nur träumen können: den Bernapark. Das Areal der ehemaligen Kartonfabrik Deisswil löst für die Berner Agglogemeinde etliche Probleme. So konzentriert sie zum Beispiel ihr Wachstum in der Ortsplanungsrevision, die aktuell in der Mitwirkung ist, auf den Bernapark.

Doch der Boom in Deisswil hat eine Kehrseite: Das eigentliche Dorf Stettlen könnte ins Hintertreffen gelangen. «Wir möchten oben nicht nur noch ein Schlafdorf oder einen Verkehrsschlauch haben», sagte Gemeindepräsident Lorenz Hess (Die Mitte) deshalb am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung.