Klein-Venedig für Reiche – Das spektakulärste Villenviertel der Schweiz Im steuergünstigen Pfäffikon SZ am Zürichsee steht ein Luxus-Quartier inmitten künstlich angelegter Kanäle. Eine Bootsfahrt durch eine Parallelwelt – die aber doch sehr schweizerisch ist. Rico Bandle

Das Villenviertel Hurden in Pfäffikon SZ. Foto: Thomas Egli

Es ist eine verborgene Welt, vom Land her kaum sichtbar. Wer aber mit dem Boot vom Zürichsee in das Kanalsystem des Hurdnerfelds bei Pfäffikon einbiegt, ist plötzlich mitten in einem Luxuswohnviertel, wie man es nur in Florida vermuten würde: Direkt am Wasser reiht sich Villa an Villa; einige sind im Landhausstil gehalten, andere neoklassisch mit Türmchen, viele auch modern mit grossen Glasfronten. Davor fein säuberlich gepflegte Ziergärten, mit millimetergenau geschnittenem Rasen. Jedes Grundstück hat einen Bootssteg, manche besitzen sogar einen kleinen Sandstrand.