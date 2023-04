Alles oder nichts im Playoff – Das sind die verrücktesten «Finalissima»-Geschichten Servette oder Biel – am Donnerstag entscheidet sich, wer Schweizer Meister wird. Warum ausgerechnet die ZSC Lions als Vorbild für die Seeländer dienen. Kristian Kapp Marco Oppliger

Servette und der EHC Biel liefern sich eine begeisternde Finalserie. Nun kommt es zum ultimativen Showdown um den Meistertitel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Zahlen lügen nicht. Kommt es im Playoff zu einem 7. Spiel, dann greift der Heimvorteil: In bislang 42 «Finalissimas» in der NL(A) gewann 34-mal der Gastgeber. Die gewohnte Umgebung, dazu das Publikum im Rücken – das kann einem Team den Extra-Boost geben. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Vier dieser lediglich acht Auswärtssiege kamen in einem Final zustande – und dreimal reüssierten die ZSC Lions.