Die besten Flusskreuzfahrten – Das sind die Trends auf den Wasserstrassen Neue Themen, neue Schiffe: Die Anbieter von Flusskreuzfahrten starten mit Innovationsgeist in die Saison. Sechs Tipps für Entdecker, Familien und Geniesser. Beat Eichenberger

Portugal: Mit Bo Katzman durchs Dourotal

An Bord Comedy und Entertainment, draussen eindrucksvolle Landschaften und typische Weindörfer: Die Douro Spirit im Dourotal. Foto: PD

Die Beliebtheit von Flussfahrten im portugiesischen Unesco-Welterbe und Weinbaugebiet wächst ständig. Dank einer Comedy-Musik-Kreuzfahrt von Rivage Flussreisen wird das Dourotal bald neue Fans gewinnen. Auf dem Törn vom 15. bis 22. August mit der modernen Douro Spirit sind Fun und Entertainment angesagt. Comedian-Newcomer Fredy Schär, Musiker Bo Katzman und Stand-up-Comedian Sergio Sardella sorgen dafür. Reiseleiter ist Roger Geissberger, der Vorsitzende von Knecht Reisen und damit auch Chef von Rivage. Auf dem Programm stehen auch Besuche typischer Weindörfer und Degustationen in bekannten Kellern.

Rivage-flussreisen.ch

Frankreich: Per Luxusschiff durch die Weinhochburg

Auf Entdeckungstour auf der Garonne und Dordogne mit Start in Bordeaux: Die Scenic Diamond. Foto: PD

Die australische Scenic Luxury Cruises & Tours hat ein selten befahrenes europäisches Revier auf dem Programm: Mit der Scenic Diamond geht es von April bis Oktober auf zehntägigen Entdeckungstouren ab Bordeaux auf der Garonne und der Dordogne zu den berühmten Weinbaugebieten wie Saint-Émilion, Pauillac oder Cognac. Scenic betreibt ein Dutzend der elegantesten Schiffe auf Europas Flüssen, die bei Kuoni Cruises buchbar sind. So verfügt die Scenic Diamond über einen Pool auf dem Sonnendeck, ein Wellnesscenter, ein exquisites französisches Restaurant sowie viele grosszügige Suiten mit Balkon. Die Owners Suite kommt auf 47 Quadratmeter.

Kuoni.ch

Frankreich: Fototipps vom Profi

Was für ein Sujet: Die Excellence Royal vor dem Eiffelturm in Paris. Foto: PD

Flussreisen, bei denen man etwas lernen kann, garantieren doppelten Spass. Das Reisebüro Mittelthurgau hat mit der Nikon School ein interessantes neues Angebot entwickelt. Die Seine-Fahrt von Paris nach Le Havre und zurück vom 11. bis 19. Juli wird vom Profifotografen und Experten Markus Säuberli begleitet. Er bietet auf der Reise fünf Workshops an mit vielen Tipps für bessere Shots. Dabei empfehlen sich auf der Route von Paris durch die Normandie hervorragende Sujets zum Fotografieren, etwa die Kreidefelsen von Étretat oder der Monet-Seerosenteich in Giverny. Eine ähnliche Reise mit Markus Säuberli steht im September auf der Donau an.

Mittelthurgau.ch

Deutschland: Entdeckungen an der Ostseeküste

Stralsund ist der Starthafen für einwöchige Kreuzfahrten an der Ostseeküste. Foto: Getty

Viva Cruises, der Veranstalter der Schweizer Reederei Scylla, organisiert aussergewöhnliche Reisen entlang der norddeutschen Ostseeküste. Zwischen April und September führen verschiedene einwöchige Fahrten mit der Swiss Diamond vorbei an naturnahen Landzungen und den vorgelagerten Inseln, beeindruckenden Kreidefelsen, verträumten Fischerdörfern, berühmten Seebädern und Leuchttürmen. Von Stralsund dampft das Schiff nach Rügen, Stettin (Polen) und Usedom. Viva Cruises pflegt ein All-inclusive-Konzept, bei dem Getränke, Minibar und Trinkgelder inbegriffen sind.

Viva-cruises.com

Holland: Spektakulärer Familienkreuzer

Innovativer Batterieantrieb und ausserordentlich viel Platz auf dem Sonnendeck: Die A-Rosa Sena ist fast 18 Meter breit. Foto: PD

Ein neues Schiff, das für Schlagzeilen sorgt, verkehrt ab Mai auf dem Rhein zwischen Köln und den holländischen Sehenswürdigkeiten. Die deutsche Reederei A-Rosa nimmt die mit 17,7 Metern ausserordentlich breite A-Rosa Sena in Betrieb – üblich sind auf dem Fluss knapp 12 Meter. Maximal 280 Gäste tummeln sich auf fünf Decks. Innovativ ist der Batterieantrieb, dank dem an Anlegestellen nahezu geräuschlos und emissionsfrei geankert wird. Dank seiner Grösse wartet das «Mehrgenerationenschiff» mit einer speziellen Family-Area auf, die einen Kids-Club und zwölf 28 Quadratmeter grosse Familienkabinen umfasst. Kinder bis 15 Jahre reisen in Begleitung von zwei Erwachsenen kostenfrei mit.

A-rosa.de

Indien: Rekordverdächtige Pionierreise

Letztes Jahr im modernen, eleganten indischen Stil erbaut: Die Thurgau Ganga Vilas unterwegs auf dem Ganges. Foto: PD

Beeindruckende 54 Tage dauert eine neue Flusskreuzfahrt der Superlative, die Thurgau Travel im Winterhalbjahr 2022/23 dreimal in Indien und Bangladesh auflegt. Die 2021 fertig erstellte Thurgau Ganga Vilas befährt ab Prayagraj den Ganges, das riesige Delta mit den Mangrovenwäldern des Sundarbans-Nationalparks und den wildromantischen Brahmaputra bis Sibsagar (oder umgekehrt). Die Passagiere besuchen unter anderem Varanasi, das Epizentrum des Hinduismus, die historische Moscheenstadt Bagerhat oder das Naturparadies des Kaziranga-Nationalparks. Die im modernen, eleganten indischen Stil erbaute Thurgau Ganga Vilas bietet 36 Passagieren Unterkunft.

Thurgautravel.ch

