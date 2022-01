2021 als Rekordjahr – Das sind die Gründe für den Berner Babyboom Mehr Zeit zu Hause, mehr Sex, mehr Kinder? Im Jahr zwei der Pandemie kamen im Kanton Bern so viele Kinder auf die Welt wie schon lange nicht mehr. Mathias Streit

Homeoffice und entspannterer Sex – zwei mögliche Ursachen für den Berner Babyboom. Foto: Harald Söhngen (LMD)

Der Kanton Bern erlebte vergangenes Jahr einen Babyboom. 2021 kamen so viele Kinder auf die Welt wie letztmals zu Beginn der 1990er-Jahre. Mit den Spitälern in Thun und Burgdorf sowie dem Salem-Spital in der Stadt Bern verzeichneten gleich mehrere Geburtenabteilungen ein Allzeithoch. Doch was sind die Gründe für den plötzlichen Babyboom?

Insgesamt kamen im Kanton Bern vergangenes Jahr 11’354 Kinder auf die Welt. Das sind rund 600 mehr als noch im Vorjahr. Ein Anstieg, den auch das Inselspital spürte: «Wir mussten mehr Hebammen sowie Ärztinnen und Ärzte anstellen, um die gleiche Betreuungsqualität sicherzustellen», sagt Daniel Surbek, Co-Direktor der Frauenklinik. Gegenwärtig würden zudem die Räumlichkeiten der Geburtsstation ausgebaut.