Olympiamedaille? Lauberhornsieg? – Das sind die grössten Berner Sporttalente Ein 20-Jähriger hat einen Marktwert von 10 Millionen, einer 20-Jährigen folgen auf Instagram über 32’000 Personen: Diese Athleten glänzen in Zukunft. Adrian Horn

Hürdenläuferin Ditaji Kambundji gewinnt im Spätsommer Bronze an der Leichtathletik-EM. Tennisspieler Dominic Stricker stösst im Herbst in die Top 120 der Weltrangliste vor. Und Fussballer Fabian Rieder figuriert kürzlich an der WM in der Schweizer Startaufstellung gegen Brasilien.