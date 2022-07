Farmer, Ovo Sport & Co.: Für Sie getestet – Das sind die besten Sportriegel für unterwegs Lecker, trocken, bissfest, klobig: Riegel gibts in allen Facetten. Doch sie müssen vor allem eines: Energie liefern. Welche Marken erfüllen den Zweck? Und: welche nicht? Pia Wertheimer Tobias Müller

Klein und praktisch: Energieriegel sorgen dafür, dass während dem Training die Puste nicht so schnell ausgeht. Foto: Getty Images

Wenn auf der Wanderung, der Velotour oder vor einem Wettkampf der kleine Hunger ruft, sind sie optimal: Sportriegel sollen Power liefern, handlich sein und am besten auch noch schmecken. Doch die Auswahl an Energieriegeln ist riesig und wird immer grösser. Welcher ist also der richtige – und von welchem sollten Sie lieber die Finger lassen?