Ob hier das geflügelte Wort «Gurtenmoment» passt? Die Berner Rap-Legenden von der Chlyklass stimmten just in jenem Moment den YB-Einlaufsong «Hie» an, als die Fussballer tatsächlich einige Kilometer weiter entfernt im Wankdorfstadion zum Saisonauftakt gegen den FC Zürich antraten. Und plötzlich fühlten sich alle euphorisch, ausgelassen und irgendwie verbunden.

Foto: Franziska Rothenbühler