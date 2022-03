Eröffnung 2022 – Das sind die aufregendsten neuen Hotels in der Schweiz Von der Schlafkapsel am Airport bis zur Luxus-Herberge in den Bergen: Neun neue Hotels, die in diesem Jahr um Gäste werben – chronologisch gelistet nach dem Eröffnungsdatum. Blindenbacher Eveline

Hotel Seidenhof, Zürich

Soeben wieder eröffnet: Das umfassend umgebaute Hotel Seidenhof. Foto: PD

Nach einem grösseren Umbau hat der 120 Jahre alte Seidenhof unweit der Zürcher Bahnhofstrasse soeben seine Türen wieder geöffnet. Der Name des Hotels, das zur Sorell-Gruppe gehört, erinnert an das Zentrum der europäischen Seidenindustrie. Es befand sich in diesem Quartier. Auch die Ausstattung der 78 Zimmer soll an die einstige Bedeutung der Seide für Zürich erinnern.

Ab sofort: www.sorellhotels.com