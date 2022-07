Die Tagestipps der Redaktion

Yin Yin, Hauptbühne, 16 Uhr. Die Holländer tun sich immer wieder mit sehr verdrogten Abwandlungen heimatferner Musik hervor. Altin Gün bugsierte die anatolische Partymusik der 70s in die Moderne – und nun kommen diese Yin Yin aus Maastricht um die Ecke und verblüffen mit einer psychedelischen Form südostasiatischer Discomusik. Das könnte ziemlich grossartig werden. (ane)

Kraftklub, Hauptbühne, 18.45 Uhr. Bei den fünf Jungs aus Chemnitz ist der Name Programm: Aus ihrer Mischung aus Punkrock und Rap lässt sich prima Kraft schöpfen. «Ein Song reicht», und wer dann nicht zumindest mit dem Fuss mitwippt, dem ist kaum zu helfen. (mb)

Pablo Nouvelle, Waldbühne, 23.45 Uhr. Der Berner Produzent ist eine musikalische Wundertüte, die immer mal wieder wunderbar verklärte Elektropopmusik ausspuckt. Etwa «Milambi» mit Angelique Kidjo. Oder jüngst die Instrumentalnummer «Somos Solo Cuerpos II». (mfe)

King Pepe and the Queens, Waldbühne, 20.30 Uhr. Simon Hari alias King Pepe ist so eine Art Serge Gainsbourg des Berner Mundart-Pop. Jedes neue Album ist ein Aufbruch in neue Gefilde. «To Hell With Ewigkeit» heisst sein neues, siebtes Werk und ist gewohnt eklektisch, mit einem Soundteppich aus Discofunk, Electropop und quirligen New-Wave-Beats, mit Klamauk und zarter Poesie versehen. (mbu)

Emel Ilter, Supermercado, 14 Uhr: Zum Festivalauftakt spielt Emel Ilter seltene Soulscheiben ab Vinyl-Singles im hügeleigenen Tanzzelt. Ilter gehört zum festen Inventar der schweizerischen Rare-Soul-Szene und spielt Songs, die unter dem Radar der Öffentlichkeit vorbeigeschlittert sind. Wer ein Herz für Soul, Funk, Disco und Boogie hat, wird während diesem DJ-Set neue Lieblingslieder kennenlernen. (mer)