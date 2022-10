Sweet Home: 10 Einrichtungsfehler – Das sieht nie wirklich gut aus Gut gemeint, aber misslungen: Diese Beispiele zeigen, dass es sich lohnt, den eigenen Bedürfnissen statt den Trends zu folgen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Zu viele Stile

Wohnzimmer, bei dem viele Stile zusammenkommen. Foto über: Inside Closet

Stilmix und Mix&Match helfen, dass eine Einrichtung interessanter, lebendiger und persönlicher wird. Es kann aber geschehen, dass der Stil vor lauter Stilmix verloren geht. Ein Raum wird dann zu einer Ansammlung von ganz verschiedenen Dingen, die nicht wirklich etwas miteinander zu tun haben oder kommunizieren. Damit dies nicht geschieht, hilft die Domino-Technik. Beim Dominospiel werden Steine so gelegt, dass an einem Ende die Felder mit der gleichen Punktzahl aufeinandertreffen. Das andere Ende des jeweiligen Steins zeigt dann eine neue Punktezahl. Übersetzt auf die Einrichtung bedeutet das, dass es Dinge braucht, die zueinander passen und gleichzeitig offen sind für Neues. So entsteht auch mit Unterschiedlichem ein Rhythmus, der schlussendlich für Harmonie sorgt. Eine Einrichtung benötigt gleichzeitig dominante Elemente, welche die Blicke auf sich ziehen, und zurückhaltende, die ausgleichen. Ist jedes einzelne Möbel und Accessoires ein besonderer und auffälliger Blickfänger, dann kommt eher so was wie Karnevalsstimmung auf.