Open Airs vor Totalausfall – Das Schweigen der Bühnen Auch wenn der Bundesrat sich noch windet: Nach den Absagen von Montreux, Paléo und Blue Balls ist klar, dass im Sommer 2020 keine Musikfestivals stattfinden werden. Droht gar ein Verbot bis Herbst 2021? Ane Hebeisen

Wie lange wird es ein solches Massen-Euphorie-Gefühl nicht mehr geben? Besucher des Paléo Festival in Nyon im Sommer 2019. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Amtlich ist es noch nicht, doch alle wissen es: Der Sommer 2020 wird in Sachen Kultur am Hungertuch nagen: Keine Filmfestivals, keine Freilichttheater, keine Klassikfestivals, keine Open-Air-Kinos, wohl auch keine Street Parade. Und vor allem keine Musikfestivals, was im Land, in dem praktisch jede Ziegelei und jede Strassenkreuzung ein eigenes Open Air ausrichtet, ein doch höchst einschneidendes Ereignis darstellt.