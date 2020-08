Abo Musikschaffende in der Krise «Die Musiker sind in einer Art Schockstarre»

Der Berner Musiker Christoph Trummer ist der oberste Lobbyist für die Schweizer Musikschaffenden. Wie geht es der Szene in der Corona-Krise? Was hält er von Wohnzimmervideos? Und an welchen Politikern beisst er sich die Zähne aus?