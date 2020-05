Bernexpo: Rückläufiger Gewinn – Das schlechte Ergebnis schreckt die Investoren nicht ab 2019 sind Umsatz und Gewinn der Berner Messeveranstalterin gesunken. 2020 verschlechtert sich die Lage. Was heisst das für die Investoren der neuen Eventhalle? Carole Güggi

Die Zukunft des Messeplatzes Bern ist zwar gesichert, finanziell sieht es für Bernexpo aber nicht gut aus. Raphael Moser

Das vergangene Jahr lief für Bernexpo schlecht, das aktuelle wird wohl noch schlechter: An der Generalversammlung musste die Messeveranstalterin einen Gewinn- und Umsatzeinbruch mitteilen. Und doch hat die Gruppe Investoren für den Messeplatz gefunden – die Versicherungen Visana und Mobiliar, die Berner Sicherheitsfirma Securitas und den Thurgauer Immobilien- und Baukonzern HRS (der «Bund» berichtete). Insgesamt 45 Prozent der Bernexpo-Immobilien kaufen die vier Unternehmen. Was überzeugt die Investoren also?