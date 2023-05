Oberstufenzentrum Worbboden – Das rote Schulhaus kommt endlich an die Urne Worb stimmt im Oktober über die Sanierung des Oberstufenzentrums ab. Umstritten ist, ob das 26-Millionen-Projekt höhere Steuern mit sich bringt. Sandra Rutschi

Das Schulhaus Worbboden bewegt die Worber Politik. Foto: Urs Baumann

Am 22. Oktober ist es so weit: Die Gemeinde Worb stimmt über die Sanierung des Oberstufenzentrums im Worbboden ab. Dass das markante rote Schulhaus saniert werden muss, ist eigentlich seit über zehn Jahren klar. Doch aus Kostengründen schoben die Politikerinnen und Politiker dies immer wieder auf. Die Ironie daran brachte Gemeinderat Bruno Wermuth (GLP) am Montagabend auf den Punkt: «Hätten wir das Schulhaus vor zehn Jahren saniert, wäre es einige Millionen günstiger gekommen.»