Keine Bänkli-Offensive für Arme – Das rot-grüne Dilemma mit Trinkern und Obdachlosen Am Bahnhof zeigt sich, wie schwer sich die Stadt Bern im Umgang mit Randständigen tut. Es ist ein steter Kampf zwischen Dulden und Verdrängen. Sophie Reinhardt , Bernhard Ott

Zwei Stühle im Bahnhof Bern – nur für Notfälle vorgesehen. Foto: Franziska Rothenbühler

Kaum ein Ort ist so stark frequentiert wie der Bahnhof Bern. Hier vor der Heiliggeistkirche fühlt sich Luc (Name geändert) wohl, sein Kollege nennt den Bahnhofplatz «mein Balkon, der von vielen besucht wird». Nicht weit weg gibt es bis abends Bier am Kiosk, hier trifft Luc Bekannte und Menschen, die «dem Teufel vom ‹Chare› gefallen» sind, wie er sagt. Und ab und zu «mischlet» er hier und meint damit das Betteln um Kleingeld.

Doch seit ein paar Monaten geht diese Ansammlung von Menschen, die meist in prekären Verhältnissen leben, der Stadt Bern zu weit. Sie montierte Ende Mai kurzerhand die Sitzbank unter dem Baldachin ab, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Luc nimmt das gelassen. Es gebe noch genügend Sitzgelegenheiten am Bahnhof, sagt er schulterzuckend. Dass er nicht überall «gern gesehener Gast» sei, das wisse er.