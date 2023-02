Parlament oder Gemeindeversammlung – Das Ringen um die bessere Demokratie Dank dem Frauenstimmrecht gibt es in der Schweiz mehr Gemeindeparlamente. Doch die Skepsis bleibt, wie der aktuelle Abstimmungskampf in Wohlen zeigt. Simon Wälti

So viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wie 2009 waren an einer Gemeindeversammlung in Wohlen schon lange nicht mehr zu sehen. Foto: Iris Andermatt (Archiv)

Es ist eine der zentralen Glaubensfragen der Demokratie: Wie lässt sich der Wille des Volkes in einer Gemeinde besser abbilden? In einer Versammlung, die allen Stimmberechtigten offensteht, oder in einem gewählten Parlament? Diese Grundsatzfrage wird in Wohlen am 12. März an der Urne beantwortet. Verantwortlich dafür zeichnen die Grünen, die eine Initiative für die Einführung eines Gemeindeparlaments eingereicht haben.