Spektakulärer Fund – Das Rätsel der Nonnenkrone ist gelüftet Die unscheinbare Haube, die in der Abegg-Stiftung Riggisberg ausgestellt wird, ist eine Sensation. Sie gehörte der Visionärin und Mystikerin Hildegard von Bingen (1098–1179), der grössten Denkerin des Mittelalters. Marianne Mühlemann

Einzigartiger Fund: Hildegard von Bingens Nonnenkrone konnte erst nach jahrzehntelanger Forschung zweifelsfrei identifiziert werden. Foto: Abegg-Stiftung Riggisberg

Da ist sie, die Haube. Ein auf den ersten Blick eher unspektakuläres Objekt mit ein paar roten Streifen. Man könnte es glatt übersehen. Es steht im Eingangsbereich im Museum der Abegg-Stiftung hinter Glas. Was soll daran so besonders sein? An einigen Stellen ist der blaue Samtflor abgerieben. Die Seidenbänder, die im Kreuz über den Scheitel der Kappe laufen, sind vergilbt, ebenso die Medaillons, welche sie zusammenhalten.