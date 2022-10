Seit 2011 lernen Berner Schülerinnen und Schüler mit «Mille feuilles» Französisch – seither gibt es Kritik am Lehrmittel. Archivfoto: Daniel Desborough

Die Französischlehrerinnen und -lehrer an den Gymnasien verzweifeln: Punkto Sprechen und Schreiben müssen sie mit ihren Neulingen praktisch bei null beginnen. Es fehlt an fast allem, was für einen gymnasialen Lehrgang vonnöten wäre: an gefestigtem Wortschatz, an grammatischen Strukturen, an kulturellem Bewusstsein für die Frankofonie.