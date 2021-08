Einmal-Anguck-Fotos – Das Problem der selbstlöschenden Whatsapp-Bilder Die neuste Funktion des Kurznachrichtendiensts verspricht Sicherheit und Privatsphäre. Doch es ist ein trügerisches Angebot. Rafael Zeier

Noch diese Woche lanciert Whatsapp eine neue Funktion: Wer Fotos oder Videos verschickt, kann bestimmen, dass die Empfängerin oder der Empfänger diese genau einmal anschauen kann. Dann wird das Foto oder Video automatisch auf Nimmerwiedersehen gelöscht. Wie im Film «Mission: Impossible». Und wie bei vielen anderen Kurznachrichtendiensten, die solche Funktionen schon länger kennen. So gibt es etwa Timer-Funktionen, mit denen man einstellen kann, wie lange eine Nachricht angezeigt werden soll, oder eben Fotos, die gleich nach dem Anschauen wieder verschwinden.

Wie es bei Whatsapp genau funktioniert, erklärt das Unternehmen auf seiner Website. Spannend sind da ein paar Details: So würden Einmal-Anguck-Fotos nach 14 Tagen gelöscht, wenn sie die Empfängerin oder der Empfänger bis dann nicht geöffnet hat. Und: Solche Fotos würden auch nicht in der Galerie gespeichert – und weiterleiten könne man sie auch nicht. Einmal anschauen und fertig. Wenn die Empfängerin oder der Empfänger das Einmal-Foto aber als «anstössig» bei Whatsapp melde, bekomme der Dienst Zugriff auf das Bild.

Und dann noch der alles entscheidende Punkt, auf den auch Whatsapp in der Anleitung (die wohl kaum jemand so genau lesen wird) hinweist: Man soll die Funktion nur mit Personen nutzen, denen man vertraut. Das macht hellhörig. Solche Einmal-Fotos und -Videos löschen sich zwar von selbst, aber was in der Zeit, in der sie auf dem Bildschirm sind, passiert, liegt nicht in der Macht von Whatsapp und schon gar nicht in der Macht der Absender. Whatsapp weist explizit darauf hin, dass die Funktion nicht verhindert, dass Screenshots (Fotos des Handybildschirms) oder Bildschirmaufnahmen (Videos des Handybildschirms) erstellt werden.

App-Hersteller haben zwar Möglichkeiten, Screenshots zu verhindern (Netflix etwa verhindert das seit Jahren sehr erfolgreich), aber selbst das löst das Problem nicht. Denn niemand kann sich sicher sein, dass der Handybildschirm nicht mit einer Kamera abgefilmt oder abfotografiert wird. Oder ganz banal: dass jemand daneben steht und auch auf den Bildschirm guckt oder sich das Handy mit dem Einmal-Foto heimlich geschnappt hat.

Und damit sind wir beim Kernproblem all dieser Sicherheitsversprechen und -funktionen. Sie sind (und das liegt in der Natur der Sache) nie ganzheitlich: Die Kommunikationskette von einem Menschen über ein Smartphone oder einen Computer zur nächsten Person ist voller Angriffspunkte. Das zeigt aktuell auch die Diskussion um den Schweizer E-Mail-Anbieter Proton-Mail und die Spionage-Software Pegasus.

Da kann die Verschlüsselung oder eine App noch so sicher sein, wenn die Nachricht schon abgefangen wird, bevor sie verschlüsselt wurde, Gerichte Zugriff einfordern können oder das Gegenüber postwendend alles ausplaudert, sind alle Anstrengungen für die Katz.

So frustrierend es auch ist: Digitale Kommunikation ist voller Risiken und Unsicherheiten. Funktionen wie Einmal-Anguck-Fotos sind dabei keine Hilfe. Sie wiegen uns in falscher Sicherheit. Am Ende des Tages hilft nur etwas: sich dreimal zu überlegen, ob man eine Information, ein Foto oder ein Video einem Smartphone oder einem Computer anvertrauen möchte. Denn was danach damit passiert, weiss man nie mit absoluter Sicherheit.

