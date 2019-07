Das portugiesische Wunder

Möglich war dieser Sparkurs aber nur über eine Erhöhung der Verbrauchssteuern sowie Einsparungen bei öffentlichen Dienstleistungen, vor allem im Gesundheits- und im Bildungswesen. Diese Massnahmen treffen besonders die sozial schwächeren Schichten. So warten Patienten im staatlichen Gesundheitsdienst mitunter mehr als ein Jahr auf einen Termin beim Facharzt, und an den weiterführenden Schulen müssen die Eltern die Schul­bücher selbst bezahlen. Ebenso wurde wenig in die Modernisierung der Infrastruktur investiert. Wegen dieses Investitionsstaus war etwa die Feuerwehr bei den grossen Waldbränden 2017 überfordert. Ausserdem erlebten ­viele Neurentner eine Überraschung: Sie bekamen die ersten Renten erst nach einem halben Jahr ausgezahlt.

Staatsangestellte bevorzugt?

Manche werfen Costa und Centeno sogar Kalkül vor: In den Genuss von Wohltaten kämen die Angestellten des öffentlichen Dienstes, weil diese traditionell eher links wählen und ausserdem in Gewerkschaften stark organisiert sind. Hingegen sind die Kleinunternehmer, die eigentlich das Rückgrat der Volkswirtschaft bilden und mit ihrem Steueraufkommen den immer noch sehr grossen öffentlichen Dienst finanzieren, zu wenig gut organisiert und können daher auf die Regierung nicht den notwendigen Druck ausüben.

Doch ausgerechnet von den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ging nun die neue Streikwelle aus, sie forderten angesichts des Aufschwungs ihren Anteil an den gestiegenen Einnahmen des Staates. So versah das medizinische Personal vorübergehend nur Notdienste und Lehrer streikten. Sie verlangen einen Ausgleich dafür, dass sie während der Sparzeit Abstriche hinnehmen mussten. Centeno nannte die Forderungen unfinanzierbar, Costa drohte Anfang Mai sogar mit Rücktritt.

Gute Wahlchancen

So weit ist es nicht gekommen: Nach anfänglichem Zögern sicherten ihm die oppositionellen Konservativen ihre Unterstützung zu. Wieder ist es Costa gelungen, mit einer Schaukelpolitik zwischen konservativen und linksextremen Oppositionspartei­en stabil zu regieren, obwohl die Sozialisten nur 86 der 230 Sitze im Parlament haben.

Doch stösst dieser Regierungsstil zunehmend an Grenzen. Denn die Konjunktur flaut ab. Zwar wachsen die Einnahmen aus dem Export und dem Tourismus weiter, ebenso wie die Investitionen aus dem Ausland, doch die Zuwachsraten verkleinern sich spürbar. Zudem konnte die Staatsverschuldung nicht verringert werden, und der Anteil an faulen Krediten in den Bankbilanzen ist immer noch hoch.

Immer wieder wird der Ruf nach staatlichen Konjunkturprogrammen laut – vor allem von den linksextremen Oppositionsparteien. Sie setzen darauf, dass im Herbst in Portugal ein neues Parlament gewählt wird. Costa lächelt die Forderungen bislang weg – wie schon so oft. Er kann sicher sein, dass die Angestellten des öffentlichen Dienstes, die nun auf die Strasse gingen, ihn im Herbst wiederwählen werden. Denn sollten die Konservativen die Wahlen gewinnen, so würden diese vor allem wieder im öffentlichen Dienst den Rotstift ansetzen, das wissen die Gewerkschaften. Das gute Ergebnis seiner PS bei der Europawahl von 33,4 Prozent dürfte ihn in dieser Überzeugung noch bestätigt haben.