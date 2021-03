Kritische Fragen beantworten – das bereitet Joe Biden indes Mühe. Illustration: Kornel Stadler

Mit seiner Rede an die Nation vom Donnerstagabend zeigte Joe Biden einmal mehr, warum er US-Präsident geworden ist. Zum Jahrestag des ersten Corona-Lockdown erinnerte er an die über eine halbe Million Covid-Toten in Amerika, spendete Trost und machte der Nation Mut. Kein amerikanischer Politiker kann so viel Mitgefühl zeigen wie Biden, keiner kann so bewegend wie er über Leben und Tod sprechen.

Kritische Fragen beantworten – das bereitet Joe Biden indes Mühe. Nach mehr als fünfzig Tagen im Weissen Haus hat er Medienleuten noch immer keine formelle Pressekonferenz gewährt, was seit hundert Jahren nie vorkam.