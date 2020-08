Genderwahn bei SRF – «Das Pferd» ist kein geschlechtsloses Tier Der Poller-Kolumnist erwägt einen Akt der Notwehr, weil ihm Radio SRF auch dann weibliche Bezeichnungen eintrichtert, wenn sie unangebracht und lächerlich sind. Markus Dütschler

Es gab ein Land, das sehr lange von einem Machthaber regiert wurde. Von 1971 bis 1989 war Erich Honecker Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und zugleich Vorsitzender des Staatsrats, also Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik.

Honecker, privat auch Erich oder «Honi» genannt, kannte in der DDR jedes Kind. Kein Wunder, denn über ihn berichtete die «Aktuelle Kamera» (AK) täglich. So oft ihn die Medien erwähnten, so konsequent wurde er wie folgt eingeführt: «Der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates Erich Honecker…». Obwohl die Zonis längst wussten, wer «Honi» ist. Wahrscheinlich gab es im «ersten sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden» einen entsprechenden Parteibeschluss.