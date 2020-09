Ostermundiger Pensionskasse – Das Parlament bleibt hartnäckig Der Ostermundiger Gemeinderat soll die Unterlagen zum Pensionskassendebakel der PVS BIO bei der ehemaligen Stiftung notfalls juristisch einfordern. Naomi Jones

Die Personalvorsorge der Gemeindeangestellten führt im Parlament auch zwei Jahre nach Liquidation der Pensionskasse PVS BIO zu Diskussionen. Foto: Adrian Moser

Die Geschichte um die unterdessen liquidierte Pensionskasse der Gemeinde Ostermundigen, PVS BIO, geht in die nächste Runde. Das Ostermundiger Gemeindeparlament verlangt vom Gemeinderat, dass er die Vergangenheit aufarbeitet, um herauszufinden, wie die Kasse derart in Schieflage geraten konnte, dass sie liquidiert werden musste. Und es verlangt von ihm, dass er sich dafür den Zugang zu den Unterlagen des ehemaligen Stiftungsrates wenn nötig juristisch erstreitet. Das Parlament folgte damit an seiner Sitzung vom Donnerstagabend mit 24 zu 0 Stimmen dem überparteilichen Vorstoss von Colette Nova (SP). Es ist nicht bereit, die bisherige Arbeit des Gemeinderats als erledigt abzuschreiben. «Dass der Stiftungsrat der PVS BIO abblockt, ist kein Grund zum Aufhören», sagt Nova.

Die Juristin und Ostermundiger SP-Parlamentarierin Colette Nova möchte die Verantwortlichen im Pensionskassendebakel kennen. Foto: Urs Baumann

Denn der Gemeinderat hatte wie geheissen bereits ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben. Doch kam die beauftragte Juristin nicht weit. Die PVS BIO stellte ihre Akten nicht freiwillig zur Verfügung und verhinderte damit das Aufarbeiten ihres Scheiterns. Es gehe nicht ums Geld, sondern darum, die Fehler und Verantwortlichen zu benennen, sagt Nova. Sie vermutet, dass die Stiftung auf Verjährung spiele.

Vor drei Jahren hätte die Gemeinde die Pensionskasse mit rund 30 Millionen Franken sanieren müssen. Dies lehnte das Volk jedoch ab, und die Kasse wurde 2018 liquidiert. Das Personal der Gemeinde ist unterdessen bei der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern (PVK) versichert.