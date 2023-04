Die Ausgangslage

Drei Wochen ist es her, dass das Ende der Credit Suisse besiegelt wurde. Am Abend des 19. März traten Bundespräsident Alain Berset und Finanzministerin Karin Keller-Sutter vor die Medien und gaben bekannt, dass die UBS die angeschlagene Credit Suisse übernimmt. Mit Notrecht und Bundesgarantien hatte der Bundesrat den Deal ermöglicht – mit dem Ziel, einen unkontrollierten Kollaps der CS und eine Finanzkrise zu verhindern.

Die Bundesgarantien gegenüber der Nationalbank und der UBS belaufen sich auf 109 Milliarden Franken. Die dafür nötigen dringlichen Verpflichtungskredite hat schon die sechsköpfige Finanzdelegation des Parlaments genehmigt, und zwar rechtsverbindlich. Die Kredite werden dem Parlament jedoch zur nachträglichen Genehmigung vorgelegt.

Eine denkwürdige Medienkonferenz im März: Karin Keller-Sutter und Alain Berset äussern sich in Bern zum Debakel der Credit Suisse. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/19. März 2023)

Das Parlament kommt deshalb heute zu einer ausserordentlichen Session zusammen. Diese wird mit einer Erklärung des Bundesrates beginnen. Ab 11.15 Uhr berät der Ständerat über die Verpflichtungskredite, ab 17.15 Uhr der Nationalrat. Bestehen zwischen den Räten Differenzen, werden diese am Mittwoch und Donnerstag bereinigt. Sollte das Parlament die Kredite ablehnen, hätte das keine Folgen. Ein Nein wäre aber als Zeichen der Unzufriedenheit zu deuten.

Gründliche Aufarbeitung gefordert

Am Deal zwischen Bund, UBS und CS kann das Parlament zwar nichts mehr ändern. Es kann aber Aufträge an den Bundesrat für die Zukunft beschliessen. So möchte die Finanzkommission des Ständerates die Bewilligung allfälliger weiterer Garantien auf dem Dringlichkeitsweg ausdrücklich ausschliessen.

Die Finanzkommission des Nationalrates fordert mit einer Reihe von Postulaten, dass das CS-Debakel gründlich aufgearbeitet wird. Die bestehende Regulierung - die nicht angewendet wurde - soll evaluiert werden. Der Bundesrat soll verschiedene Massnahmen prüfen, unter anderem ein Trennbankensystem. Mit diesen Forderungen ist die Regierung einverstanden.

PUK-Entscheid erst im Sommer

National- und Ständerat werden auch über Anträge von einzelnen Fraktionen und Ratsmitgliedern entscheiden. So fordert etwa die SP-Fraktion per Ordnungsantrag, dass auch Vorstösse traktandiert werden, die sie bereits 2021 eingereicht hatte - darunter die Forderung nach einem Boni-Verbot für systemrelevante Banken.

Dass das Parlament nicht bloss allgemeine, sondern bereits konkrete Regulierungsaufträge an den Bundesrat beschliesst, ist unwahrscheinlich. Die Session bietet den Ratsmitgliedern aber Gelegenheit, ihren Unmut auszudrücken. Über die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) entscheidet das Parlament erst im Sommer.