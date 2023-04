Buch zum Berner Künstlerpaar – Das offiziell schönste Buch der Welt 2022 widmete sich das Kunsthaus Langenthal dem Schaffen von Susi und Ueli Berger. Die Publikation zur Ausstellung ist jetzt zu seltenem Ruhm gekommen. Kathrin Holzer

Die Publikation «Susi + Ueli Berger. Kunst am Bau und im öffentlichen Raum 1968–2008» hat an einem internationalen Wettbewerb unter Hunderten schönen Büchern das Rennen gemacht. Foto: PD / Carolin Blöink, Pauline Werner

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Geht es nach einer internationalen Jury, ist der Fall allerdings klar: Das von der deutschen Stiftung Buchkunst im Rahmen des Wettbewerbs «Best Book Design from all over the World» eingesetzte Gremium erklärt die Publikation zur Ausstellung von Susi und Ueli Berger im Kunsthaus Langenthal zum offiziell «schönsten Buch der Welt».