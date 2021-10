Wahlen in den Grossen Rat – Das neueste Comeback von Thomas Fuchs SVP-Urgestein Thomas Fuchs will erneut in den Grossen Rat. Hat er Erfolg, strebt er wieder eine Nationalratskandidatur an. Bernhard Ott

Wenn Janosch Weyermann und Thomas Fuchs bei den nächsten Grossratswahlen ihre Resultate checken, könnte es für beide unter Umständen klappen. Foto: Adrian Moser

Thomas Fuchs kann nicht genau sagen, wie oft er in seinem Leben für ein politisches Amt kandidiert hat. Rechne man die Zeit als Jung-SVPler mit, seien es wohl so fünfzehn bis sechzehn Kandidaturen gewesen, sagt der 55-Jährige. Nun hat ihn die SVP Stadt Bern erneut für die Wahlen in den Grossen Rat vom März nächsten Jahres nominiert. Fuchs gehörte bereits 2002 bis 2018 dem Kantonsparlament an.

Der Präsident der SVP Stadt Bern will seinen Wahlkampf gemeinsam mit Stadtrat Janosch Weyermann bestreiten, den er seit einiger Zeit als Jungtalent fördert. Da die SVP in der Stadt Bern kaum mehr als die aktuell zwei Sitze erreichen dürfte, sind damit die beiden Bisherigen Beat Schori (71) und Alexander Feuz (57) akut gefährdet. «Weyermann hat gute Chancen, Beat Schori zu verdrängen», sagt Fuchs.