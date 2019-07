Das neue Zürcher Tram trumpft mit einer Weltneuheit auf

«So wissen unsere Kunden, ob sich ein Sprint lohnt, um das Tram noch zu erreichen.»Guido Schoch, VBZ-Direktor

Farbe wechseln allerdings nicht nur die Schweinwerfer an der Front und im Heck der neuen Züge, sondern auch schmale Lichtbalken, die in jeder Türe eingebaut sind. Das ist eine Neuheit für Trams weltweit, und Schoch ist darauf ebenso stolz wie auf die sogenannte «Rieseldecke» der Züge, die durch feine Löcher klimatisierte Luft sanft und ohne störende Strömung in den Wagen verteilt.

Mitte 2020 in Betrieb

Um das Züri-Tram den Medien zu präsentieren, ist der VBZ-Direktor nach Wien gereist, wo die Züge im Werk des kanadischen Konzerns «Bombardier» endgefertigt werden. Bombardier hat sein Kompetenzzentrum für Strassenbahnen in Österreich. Die Wagenkästen werden aber aus Werken in Deutschland und Tschechien zugeliefert.

Im Herbst 2019 soll das erste Tram des Typs «Flexity» in Zürich ankommen und nach Probefahrten und Zulassungsverfahren Mitte 2020 in den Linienbetrieb genommen werden. Bis 2024 will Bombardier 70 Stück Flexity nach Zürich liefern, womit die VBZ ihre gesamte Flotte auf Niederflur umstellen können. Die älteren Trams 2000 sollen dann ausgemustert werden. Nur die sogenannten «Sänften», mit einem Niederflurteil in der Mitte, dürfen noch eine Zeit lang weiterfahren.

Transport per Lastwagen

Von Wien nach Zürich werden die Trams mit Spezial-LKWs gebracht. Ein Transport mit der Bahn sei zu langwierig und zu unsicher, erklärt Stéphane Wettstein, CEO von Bombardier Schweiz: Bei längeren Stehzeiten in Rangierbahnhöfen bestehe die Gefahr von Vandalismus.