Oberländisches ohne «Stammgast» – Das neue Leben des Schwingerkönigs Zum ersten Mal seit 21 Jahren ist Matthias Glarner nicht mehr Teil des Oberländischen. Ganz ohne Sägemehl geht es für den Meiringer aber nicht. Reto Kirchhofer

Ob an den Gewichten oder beim Treppenlauf: SCB-Captain Simon Moser hat Matthias Glarner im Nacken. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Was vom Oberländischen Schwingfest 2000 in Gstaad in Erinnerung geblieben ist?

Vielleicht der Sieger aus der Südwestschweiz, Hans-Peter Pellet. Der Gästeschwinger bodigte im Schlussgang Samuel Feller.

Vielleicht auch der Rebell, Christian Oesch, der nach harter Einteilung in den ersten vier Gängen im fünften Kampf gegen Pellet hätte antreten müssen. Dies empfand der Berner als unfair. Er überreichte Pellet seine verbliebene Wettkampfnahrung, konkret zwei Bananen, verzichtete auf den Gang, erklärte Forfait und verliess das Festgelände im Zorn. Danach wurde Oesch vom Bernisch Kantonalen Verband wegen unsportlichen Verhaltens gesperrt.